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Псковичей просят помочь детям «засветиться» на дороге

ГИБДД призывает жителей Псковской области использовать светоотражающие элементы, чтобы стать заметнее на проезжей части и обеспечить свою безопасность. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

«В быстро наступающих зимних сумерках или в темноте пешехода на дороге почти не видно. Однако, благодаря световозвращающим элементам пешеходы даже в условиях плохой или недостаточной видимости могут чувствовать себя гораздо безопаснее. Яркое световое пятно, создаваемое световозвращателем, привлечет внимание водителя и позволит ему вовремя заметить пешехода. Человек, имеющий при себе такой элемент, виден на расстоянии, втрое превышающем способность водителя заметить его без отражателя. Такой элемент в отличие от цвета одежды видим всегда, так как он отражает свет фар. Даже если идет дождь со снегом или на дороге туман - водитель увидит впереди людей», - говорится в сообщении.

В ведомстве призвали пешеходов использовать световозвращающие элементы во время передвижения по дороге в темное время суток или в условиях недостаточной видимости.

«Примите меры к тому, чтобы на одежде у ребенка были светоотражающие элементы, которые сделают его заметным на проезжей части. Побеспокойтесь о том, чтобы ваш ребенок "засветился" на дороге! Ведь в темной одежде маленького пешехода автомобилисту просто не видно, а, значит, возникает реальная опасность наезда. Уважаемые взрослые! Давайте обезопасим самое дорогое, что есть у нас в жизни, - наше будущее, наших детей!» - призвали псковичей.