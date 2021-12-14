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Способ сократить время получения услуг в МРЭО ГИБДД назвали псковичам

Госавтоинспекция Псковской области напоминает жителям региона о преимуществах подачи заявлений на получение государственных услуг по регистрации транспортных средств и прицепов к ним, замене водительских удостоверений с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.

«При подаче заявления через портал существует возможность значительно сократить время на получение государственной услуги, выбрать удобную дату и время посещения подразделения госавтоинспекции, а также провести оплату госпошлины со скидкой 30%», - пояснили в ведомстве.

Подать заявление на замену водительского удостоверения также можно через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

«Одновременно с этим информируем о том, что при регистрации транспортного средства, с года выпуска которого прошло более четырех лет, необходимо наличие действующей диагностической карты о прохождение технического осмотра транспортного средства, сведения о диагностической карте должны быть внесены в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра транспортных средств (ЕАИСТО). Предоставление диагностической карты на бумажном носителе не требуется», - добавили в ГИБДД.

В ведомстве также напомнили режим работы МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области по предоставлению государственных услуг: