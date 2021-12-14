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Более 1900 нарушений пресекли псковские сотрудники ГИБДД за неделю

1919 нарушений в области дорожного движения пресекли псковские сотрудники ГИБДД за прошедшую неделю, с 7 по 13 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе управления ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Дорожные полицейские выявили 39 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное нетрезвое вождение задержали 5 водителей.

За неделю на территории региона зарегистрировали 12 дорожно-транспортных происшествий, в результате три человека погибли, еще 12 получили травмы различной степени тяжести.

«Уважаемые водители, зачастую именно управление транспортными средствами в состоянии опьянения и превышение скоростного режима являются причинами дорожно-транспортных происшествий и тяжёлых последствий. Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости быть особенно осторожными на дороге в зимний период и рекомендует быть предельно внимательными на дорогах в связи со сложными погодными условиями!» – обратились к жителям Псковской области представители ГИБДД.