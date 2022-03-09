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АвтоМир / Официально

Псковичей предупредили о крупных штрафах за взятки сотрудникам ГИБДД

13.04.2022 20:10|ПсковКомментариев: 0

Одно из приоритетных направлений деятельности МВД России - противодействие коррупции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Псковской области.

«Наиболее эффективными мерами по предупреждению коррупции со стороны сотрудников ГИБДД является внедрение технических средств: системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД, использование видеорегистраторов в служебных автомобилях, в том числе при приеме квалификационных экзаменов на право управления транспортными средствами, перечислили в ведомстве. Еще одним направлением профилактики коррупции является организация системы записи для получения госуслуг в подразделениях Госавтоинспекции, в том числе в электронном виде, а также использование официального сайта ГИБДД для получения необходимой информации», - отметили в ведомстве..

Там добавили, что Госавтоинспекция регулярно проводит среди жителей региона разъяснительную работу по попытками дачи взятки сотрудникам ОВД, находящимся при исполнении служебных обязанностей.

«Как показывает практика, нередко подобные противоправные деяния пытаются совершить при общении с инспекторами дорожно-патрульной службы водители, нарушившие дорожную безопасность. Так, в текущем году зафиксировали факт покушения на дачу взятки сотруднику ДПС за совершение заведомо незаконного бездействия – освобождение жителя от ответственности за нарушение ПДД. В настоящее время уголовное дело по данному факту направлено в суд», – рассказали в ГИБДД.

В Госавтоинспекции также напомнили автовладельцам, что по действующему законодательству такие преступления влекут уголовную ответственность по статье 291 «Дача взятки» УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде крупных штрафов, вплоть до лишения свободы.

О каждом факте коррупции необходимо сообщать по «телефону доверия» УМВД России по Псковской области: (8112) 59-22-33.

Теги: #умвд россии по псковской области #коррупция #ДПС
Источник: Псковская Лента Новостей
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