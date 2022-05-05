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Массовые проверки водителей пройдут в Псковской области на выходных

Массовые проверки водителей на предмет выявления отдельных видов нарушений правил дорожного движения пройдут в Псковской области с 7 по 10 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной Госавтоинспекции.

«С 7 по 10 мая текущего года сотрудниками Госавтоинспекции по Псковской области запланировано проведение массовых проверок водителей на предмет выявления отдельных видов нарушений правил дорожного движения РФ», - говорится в сообщении.

Основные цели мероприятия: пресечение правонарушений, связанных с отсутствием у водителей документов, предусмотренных ПДД РФ и перевозкой детей в салоне автомобиля, а также управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения.

Массовые проверки проведут в Пыталовском, Новосокольническом и Гдовском районах.