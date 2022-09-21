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Больше функций стало в приложении «Госуслуги.Авто»

Для российских автовладельцев в тестовом режиме работает приложение «Госулуги. Авто», в котором доступен ряд базовых услуг. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Водители могут в электронном виде показать водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства. Сотрудники ГИБДД считают QR-код содержащийся в приложении. Поскольку в ПДД еще нет изменений об электронном водительском удостоверении и СТС, инспектор вправе потребовать для проверки водительское удостоверение и СТС в оригинальном виде.

За отсутствие у водителя документов на право управления транспортным средством и свидетельства о регистрации транспортного средства в оригинальном виде предусмотрена административная ответственность (ст. 12.3 КоАП РФ) санкция которой предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей, напомнили в Госавтоинспекции.

Кроме получения электронного СТС, в приложении уже можно записаться на регистрацию автомобиля и замену водительского удостоверения, а также добавить второго водителя. Для этого в «Госуслугах. Авто» нужно указать личные данные автомобилиста, номер водительских прав и срок, на который доверяется управление. Второй водитель аналогично сможет предъявлять СТС доверенного автомобиля инспектору ГИБДД через приложение.

Также, в приложении можно посмотреть историю транспортного средства перед покупкой или получить выписку из государственного реестра ГИБДД.

Приложение связано с личной учетной записью на портале «Госуслуг». Сведения о транспортных средствах и другая информация загрузятся из баз данных ГИБДД и личного кабинета на «Госуслугах», также их можно ввести вручную.

В дальнейшем автовладельцы смогут с помощью приложения оплачивать и обжаловать штрафы, оформлять европротокол при ДТП, онлайн заключать договоры купли-продажи автомобиля.