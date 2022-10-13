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Экипироваться фликерами рекомендовали пешеходам в Псковской области

Надевать светоотражающие элементы в темное время суток посоветовали псковичам в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

«В осенне-зимний период в темное время суток традиционно увеличивается количество ДТП с участием пешеходов, велосипедистов и возчиков гужевого транспорта. Значительно снизить риск таких происшествий позволяют фликеры - водитель видит пешехода со световозвращателями с большего расстояния», – отметили полицейские.

При движении с ближним светом фар автомобилисты видят человека с фликерами за 130-140 метров, при движении с дальним светом – до 400 метров.

Оптимальная экипировка пешехода в темное время суток: 4 фликера – спереди, сзади, справа и слева, то есть на левой и правой руке, на замке куртки; можно также обернуть вокруг ноги, подвесить на рюкзак или на ремень сзади.

С помощью них также рекомендуется обозначать не только одежду пешеходов, но и велосипеды, детские коляски, сумки, трости пенсионеров и другое.

Изображение: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

Лучшими считаются фликеры белого или лимонного цветов, отметили эксперты.