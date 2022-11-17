АвтоМир / Официально

Великолукские сотрудники ГИБДД сдали кровь в рамках акции «Подари жизнь»

Сотрудники Госавтоинспекции в Великих Луках сдали кровь для граждан, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Об этом сообщается в Telegram-канале УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УГИБДД УМВД России по Псковской области

«В канун Всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, сотрудники Госавтоинспекции города на Ловати сдали кровь для граждан, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях и нуждающихся в ней», – говорится в сообщении.

Сдача крови прошла в рамках акции «Подари жизнь», добавили в ведомстве.