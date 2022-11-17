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О зимнем стиле вождения напомнили псковским автомобилистам в ГИБДД

Помнить о дорожной безопасности в связи с резким изменением погодных условий призвали псковичей в управлении Госавтоинспекции Псковской области. Рекомендации разместили на официальном сайте регионального УМВД.

«Водителям нужно психологически перестроиться на зимний стиль вождения, строго соблюдать ПДД, воздержаться от резких перестроений и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности. Рекомендуем воздержаться от поездок, если вы не успели поменять летнюю резину на зимнюю. Предельно внимательными водителям нужно быть и вблизи пешеходных переходов, а при подъезде к "зебре" заранее снижать скорость», – отметили сотрудники ведомства.

Как уточнили в Госавтоинспекции, осторожность необходимо проявлять и пешеходам. В интересах собственной безопасности пешеходам порекомендовали использовать световозвращающие элементы, делающие пешеходов видимыми в темноте.

«Передвигаться следует только по тротуарам, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности. Напоминаем, что все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции», - заключили в ведомстве.