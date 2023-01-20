←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Официально 20.01.2023 15:380 Назван самый аварийный день недели на дорогах в Великолукском и Куньинском районах 02.04.2023 20:350 Как не стать жертвой ДТП, напомнили псковичам в Госавтоинспекции 02.04.2023 16:150 ГИБДД дала разъяснения псковичам по вопросу скидок при оплате госпошлины и штрафов 29.03.2023 16:560 Свыше 20 вакансий открыты в «Псковавтодоре» 27.03.2023 12:330 Свыше десяти человек получили травмы на дорогах Псковской области за неделю 26.03.2023 22:001 Возрастные ограничения для езды по городу на велосипеде напомнили эксперты
 
 
 
 
 
АвтоМир / Официально

Как не стать жертвой ДТП, напомнили псковичам в Госавтоинспекции

02.04.2023 20:35|ПсковКомментариев: 0

Госавтоинспекция Псковской области напомнила о целесообразности использования световозвращателей, являющихся гарантией безопасности участников дорожного движения. Соответствующая публикация размещена в воскресенье, 2 апреля, на сайте УМВД России по Псковской области.

«В соответствии с Правилами дорожного движения пешеходы при переходе проезжей части имеют преимущество перед транспортными средствами на пешеходных переходах, обозначенных разметкой и знаками, как на нерегулируемых пешеходных переходах, а также на регулируемых переходах при наличии соответствующего сигнала светофора.

Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель обязан снизить скорость, а в случае необходимости остановиться для того, чтобы пропустить пешеходов, находящихся на проезжей части, дав им возможность безопасно завершить переход дороги.

В то же время обращаем внимание пешеходов на то, что следует знать и всегда соблюдать одно из главных требований - запрещается выходить на проезжую часть, не убедившись в личной безопасности. Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют пешеходам воздержаться от использования сотовых телефонов и других электронных гаджетов при переходе проезжей части, при движении вблизи дороги.

Кроме того, следует помнить о том, что в холодную погоду многие пешеходы надевают капюшоны, которые также ограничивают обзор. Поэтому, подходя к проезжей части, закончите телефонный разговор до того, как ступить на дорогу, отключите музыку, отвлекитесь от переписки и внимательно посмотрите по сторонам.

Госавтоинспекция напоминает, что согласно пункту 4.1 Правил дорожного движения люди, находящиеся ночью на проезжей части дороги вне населенной местности, должны иметь световозвращающие приспособления. В сумерках или в темноте пешехода на дороге почти не видно. Благодаря световозвращающим элементам пешеходы в условиях плохой или недостаточной видимости могут чувствовать себя в безопасности. Яркое световое пятно, создаваемое световозвращателем, привлечет внимание водителя и позволит ему вовремя заметить пешехода. Световозвращающие элементы необходимо прикреплять к верхней одежде, рюкзакам, сумкам так, чтобы при переходе через проезжую часть на них попадал свет фар автомобилей.

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют родителям контролировать ношение детьми световозвращающих элементов независимо от местности, времени суток и сезона, особенно в непогоду.

Напоминаем, что с 18 марта 2018 в соответствии с пунктом 2.3.4 Правил дорожного движения Российской Федерации в случае вынужденной остановки транспортного средства или дорожно-транспортного происшествия вне населенных пунктов в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на проезжей части или обочине водитель либо пешеходы должны быть одеты в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами из световозвращающего материала, соответствующего требованиям ГОСТа 12.4.281-2014.

Обращаем внимание, что водитель, покидая транспортное средство вне населенного пункта, становится пешеходом, что тоже обязывает его использовать светоотражающие элементы.

Отсутствие световозвращающих элементов влечет за собой наказание в виде штрафа размером 500 рублей в соответствии с ч.1 ст.12.29 КоАП Российской Федерации. Стоит отметить, что невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения, пользующимся преимуществом в движении, согласно ст. 12.18 КоАП Российской Федерации влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей.

Уважаемые пешеходы, помните, что ваша безопасность в ваших руках! Используйте световозвращающие элементы на одежде во время передвижении по проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости. Кроме того, уделите особое внимание юным участникам дорожного движения. Проконтролируйте, чтобы ваши дети всегда использовали элементы со световозвращающим покрытием. И еще. Лучшим уроком безопасности для ребенка  всегда является личный пример его родителей!

Световозвращатель - это реальный способ уберечь ребенка от травмы на неосвещенной дороге. Принцип действия его основан на том, что свет, попадая на ребристую поверхность из специального пластика, концентрируется и отражается в виде узкого пучка. Световозвращатели отражают свет фар автомобилей и позволяют водителю заметить человека на дороге на расстоянии до 200 метров даже в темное время суток при ближнем свете фар. Когда фары автомобиля "выхватывают" пусть даже маленький световозвращатель, водитель издалека видит яркую световую точку. Поэтому шансы, что пешеход или велосипедист будут замечены, увеличиваются во много раз.

В условиях плохой видимости заметить пешехода водитель может только на расстоянии около тридцати метров. Световозвращатель многократно увеличивает шанс пешехода или велосипедиста быть вовремя замеченным. Расстояние, с которого видно яркую точку, превышает 130 метров. При дальнем свете фар это расстояние может достигать четырехсот метров.

Вариантов размещения световозвращателей немало - это верхняя одежда, школьный рюкзак, детская коляска, велосипед и так далее. Ассортимент их в продаже сегодня тоже велик, на любой вкус. Не стоит забывать о том, что обезопасить себя на дороге следует не только пешеходам. Велосипедисты, которые любят кататься по ночам, обязаны прикрепить к своему транспортному средству светодиодный катафот. Хорошо, если и их одежда будет иметь отражатели.

Наиболее эффективны светоотражатели белого или ярко-желтого цвета. Оптимальный вариант для пешехода – четыре светоотражателя: на руках, ремне и рюкзаке. Несмотря на то, что светоотражатели больше похожи на яркие аксессуары, практическую их пользу невозможно переоценить», - заключили в Госавтоинспекции Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Вы бы стали пользоваться тонировкой в машине, если бы отменили все требования к ней?
В опросе приняло участие 6250 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
02.04.2023, 20:350 Как не стать жертвой ДТП, напомнили псковичам в Госавтоинспекции 02.04.2023, 16:150 ГИБДД дала разъяснения псковичам по вопросу скидок при оплате госпошлины и штрафов 02.04.2023, 14:552 Дорога к военному городку в Стругокрасненском районе перейдет в ведение региона 31.03.2023, 21:550 Беременная пассажирка автомобиля Skoda пострадала в ДТП в Печорском районе
31.03.2023, 18:340 Светофор перестал работать на перекрёстке Рижский – Народная в Пскове 31.03.2023, 18:000 Три экипажа уже подали заявки для участия в ралли «Голубые озера - 2023» 31.03.2023, 17:271 Пострадавшую при паводке дорогу начали ремонтировать в Дедовичском районе 31.03.2023, 14:320 Планами по ремонту мостов в Псковской области поделился дорожный комитет
31.03.2023, 09:450 В Госдуме рассказали, как оспорить штраф за парковку у дачного участка 31.03.2023, 09:142 40% российских женщин-водителей постоянно испытывают стресс за рулем - опрос 31.03.2023, 09:060 ДТП затрудняет движение на площади Героев-Десантников в Пскове 30.03.2023, 20:021 Мимо Звездной
30.03.2023, 19:341 Гарантийные работы на дорогах должны закончить до мая – Владимир Кузь 30.03.2023, 19:000 Минпромторг частично возобновляет программу льготных автокредитов 30.03.2023, 15:040 Фонари устанавливают на Троицком мосту в Пскове. ФОТО 30.03.2023, 12:550 Более 90% ДТП в Псковской области случилось по вине водителей в 2022 году
30.03.2023, 11:470 Андрей Маковский предложил вернуть двустороннее движение на улице Карла Маркса на время ремонта Ольгинского моста 30.03.2023, 11:411 Минпромторг частично возобновит программу льготных автокредитов 30.03.2023, 10:520 Уборка снега на улицах Великих Лук продолжалась в течение всей ночи 30.03.2023, 09:340 Три автомобиля попали в ДТП у Кузнецкого моста в Пскове
29.03.2023, 19:422 В схему организации дорожного движения в Пскове внесут ряд изменений 29.03.2023, 19:300 Великолучанин дважды попался на нетрезвом вождении 29.03.2023, 19:260 Меры по ликвидации последствий паводка на дорогах усилят в трех районах Псковской области 29.03.2023, 19:196 Место остановки автобусов №1 и №11 поменяют в центре Пскова
29.03.2023, 19:070 Почти 700 км региональных псковских дорог хотят отремонтировать до 2027 года 29.03.2023, 17:330 Стоимость ремонта улицы Пригородной и станции Берёзки в Пскове уменьшилась на 5 млн рублей 29.03.2023, 16:560 Свыше 20 вакансий открыты в «Псковавтодоре» 29.03.2023, 12:380 Коммунальные службы Великих Лук работают в усиленном режиме
29.03.2023, 11:470 Два человека травмированы в результате ДТП с выездом на встречную полосу в Пскове. ФОТО 29.03.2023, 11:412 Борис Елкин назвал дороги, которые отремонтируют в Пскове в 2023 году 29.03.2023, 07:340 Проезд транспорта на участке дороги Кунья – Назимово затруднен 28.03.2023, 17:080 Станислав Стармолотов: Единая диспетчерская служба по всем дорогам региона нужна населению
28.03.2023, 16:571 Мост через реку Черма затопило в Гдовском районе 28.03.2023, 16:210 «Кузница»: Псковские дороги – от зимы к лету. ВИДЕО 28.03.2023, 15:433 Контракт на завершение Северного обхода Пскова заключат в ближайшее время - Станислав Стармолотов 28.03.2023, 15:240 В Сети опубликовали фотографии затопленного моста в псковской деревне Песчанка
28.03.2023, 15:223 Дороги Псковской области стали безопаснее благодаря нацпроекту – Владимир Кузь 28.03.2023, 14:562 Текущий ямочный ремонт продолжается на дорогах Пскова. ФОТО 28.03.2023, 14:241 Разметку на псковских дорогах обновят при стабилизации погоды – Станислав Стармолотов 28.03.2023, 13:481 Критическое состояние платной дороги Усвяты – Невель объяснил Станислав Стармолотов
28.03.2023, 13:160 Маршруты трех автобусов скорректируют в Пскове из-за дорожных работ 28.03.2023, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» о содержании дорог 28.03.2023, 12:470 Участки улицы Ипподромной и проспекта Энтузиастов в Пскове закроют для транспорта на три месяца 28.03.2023, 10:360 Дополнительную водопропускную трубу уложили на участке дороги Кунья – Кресты
27.03.2023, 20:430 Два провала образовались на дорогах Плюсского района 27.03.2023, 20:300 Промоину на асфальтовой дороге заделали в псковской деревне Кебь 27.03.2023, 17:470 Движение по дороге Гривки - Новодети ограничили в Дновском районе 27.03.2023, 16:211 Вышедшая из берегов река затопила трассу в Псковской области
27.03.2023, 15:440 Автобусный рейс отменили в Дедовичах из-за паводка 27.03.2023, 15:255 «ГорДозор»: Можно ли сделать в Пскове дороги раз и навсегда? ВИДЕО 27.03.2023, 15:160 Участок дороги между двумя деревнями затоплен в Дедовичском районе 27.03.2023, 14:430 Пскович в очередной раз попался за рулем в нетрезвом виде
27.03.2023, 12:350 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор» 27.03.2023, 12:330 Свыше десяти человек получили травмы на дорогах Псковской области за неделю 27.03.2023, 09:350 Проезд организовали на размытом участке дороги Кунья – Кресты 26.03.2023, 22:001 Возрастные ограничения для езды по городу на велосипеде напомнили эксперты
26.03.2023, 20:231 Фотофакт: Водопад образовался на дороге в Пскове 26.03.2023, 17:101 Промоина образовалась на асфальтовой дороге в Псковском районе 26.03.2023, 16:110 Дополнительную водопропускную трубу уложат на дороге Кунья – Кресты 26.03.2023, 15:103 Автомобильный мост в псковской деревне ушел под воду почти на полметра
26.03.2023, 13:341 «Вам по пояс будет»: часть улицы Маршала Жукова затопило в Великих Луках 26.03.2023, 12:541 Молодой человек попал под колеса Audi в плюсском поселке, водитель был пьян 26.03.2023, 10:582 Пьяный водитель учинил ДТП с двумя пострадавшими в Псковском районе. ФОТО 26.03.2023, 09:590 Вторая промоина появилась на дороге Кунья – Кресты
25.03.2023, 20:231 Асфальт провалился в Новой деревне Великолукского района 25.03.2023, 19:374 Погибший в ДТП великолучанин не был пристегнут ремнем безопасности 25.03.2023, 18:400 Водитель автомобиля опрокинулся в кювет и погиб в Великолукском районе 25.03.2023, 17:081 Опубликована фотография пострадавшего от падения деревьев салона автомобиля в центре Пскова
25.03.2023, 15:500 Автомобильную дорогу размыло в Куньинском районе 25.03.2023, 15:133 Вопрос возмещения ущерба от падения деревьев на Октябрьском проспекте урегулируют в Пскове 25.03.2023, 14:530 К уборке центральной части Пскова после зимы приступил «Псковавтодор» 25.03.2023, 13:170 Упавшее на Октябрьском проспекте дерево убирают в Пскове
25.03.2023, 12:187 Фотофакт: Тополь упал на автомобили на Октябрьском проспекте в Пскове 24.03.2023, 15:560 В Пскове продолжается уборка города после зимы. ВИДЕО 24.03.2023, 11:510 «ГАЗель» целиком провалилась под асфальт в одном из российских городов 24.03.2023, 10:460 Участок Хлебного проезда закроют для движения транспорта в Пскове
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.