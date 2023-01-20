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Как не стать жертвой ДТП, напомнили псковичам в Госавтоинспекции

Госавтоинспекция Псковской области напомнила о целесообразности использования световозвращателей, являющихся гарантией безопасности участников дорожного движения. Соответствующая публикация размещена в воскресенье, 2 апреля, на сайте УМВД России по Псковской области.

«В соответствии с Правилами дорожного движения пешеходы при переходе проезжей части имеют преимущество перед транспортными средствами на пешеходных переходах, обозначенных разметкой и знаками, как на нерегулируемых пешеходных переходах, а также на регулируемых переходах при наличии соответствующего сигнала светофора.

Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель обязан снизить скорость, а в случае необходимости остановиться для того, чтобы пропустить пешеходов, находящихся на проезжей части, дав им возможность безопасно завершить переход дороги.

В то же время обращаем внимание пешеходов на то, что следует знать и всегда соблюдать одно из главных требований - запрещается выходить на проезжую часть, не убедившись в личной безопасности. Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют пешеходам воздержаться от использования сотовых телефонов и других электронных гаджетов при переходе проезжей части, при движении вблизи дороги.

Кроме того, следует помнить о том, что в холодную погоду многие пешеходы надевают капюшоны, которые также ограничивают обзор. Поэтому, подходя к проезжей части, закончите телефонный разговор до того, как ступить на дорогу, отключите музыку, отвлекитесь от переписки и внимательно посмотрите по сторонам.

Госавтоинспекция напоминает, что согласно пункту 4.1 Правил дорожного движения люди, находящиеся ночью на проезжей части дороги вне населенной местности, должны иметь световозвращающие приспособления. В сумерках или в темноте пешехода на дороге почти не видно. Благодаря световозвращающим элементам пешеходы в условиях плохой или недостаточной видимости могут чувствовать себя в безопасности. Яркое световое пятно, создаваемое световозвращателем, привлечет внимание водителя и позволит ему вовремя заметить пешехода. Световозвращающие элементы необходимо прикреплять к верхней одежде, рюкзакам, сумкам так, чтобы при переходе через проезжую часть на них попадал свет фар автомобилей.

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют родителям контролировать ношение детьми световозвращающих элементов независимо от местности, времени суток и сезона, особенно в непогоду.

Напоминаем, что с 18 марта 2018 в соответствии с пунктом 2.3.4 Правил дорожного движения Российской Федерации в случае вынужденной остановки транспортного средства или дорожно-транспортного происшествия вне населенных пунктов в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на проезжей части или обочине водитель либо пешеходы должны быть одеты в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами из световозвращающего материала, соответствующего требованиям ГОСТа 12.4.281-2014.

Обращаем внимание, что водитель, покидая транспортное средство вне населенного пункта, становится пешеходом, что тоже обязывает его использовать светоотражающие элементы.

Отсутствие световозвращающих элементов влечет за собой наказание в виде штрафа размером 500 рублей в соответствии с ч.1 ст.12.29 КоАП Российской Федерации. Стоит отметить, что невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения, пользующимся преимуществом в движении, согласно ст. 12.18 КоАП Российской Федерации влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей.

Уважаемые пешеходы, помните, что ваша безопасность в ваших руках! Используйте световозвращающие элементы на одежде во время передвижении по проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости. Кроме того, уделите особое внимание юным участникам дорожного движения. Проконтролируйте, чтобы ваши дети всегда использовали элементы со световозвращающим покрытием. И еще. Лучшим уроком безопасности для ребенка всегда является личный пример его родителей!

Световозвращатель - это реальный способ уберечь ребенка от травмы на неосвещенной дороге. Принцип действия его основан на том, что свет, попадая на ребристую поверхность из специального пластика, концентрируется и отражается в виде узкого пучка. Световозвращатели отражают свет фар автомобилей и позволяют водителю заметить человека на дороге на расстоянии до 200 метров даже в темное время суток при ближнем свете фар. Когда фары автомобиля "выхватывают" пусть даже маленький световозвращатель, водитель издалека видит яркую световую точку. Поэтому шансы, что пешеход или велосипедист будут замечены, увеличиваются во много раз.

В условиях плохой видимости заметить пешехода водитель может только на расстоянии около тридцати метров. Световозвращатель многократно увеличивает шанс пешехода или велосипедиста быть вовремя замеченным. Расстояние, с которого видно яркую точку, превышает 130 метров. При дальнем свете фар это расстояние может достигать четырехсот метров.

Вариантов размещения световозвращателей немало - это верхняя одежда, школьный рюкзак, детская коляска, велосипед и так далее. Ассортимент их в продаже сегодня тоже велик, на любой вкус. Не стоит забывать о том, что обезопасить себя на дороге следует не только пешеходам. Велосипедисты, которые любят кататься по ночам, обязаны прикрепить к своему транспортному средству светодиодный катафот. Хорошо, если и их одежда будет иметь отражатели.

Наиболее эффективны светоотражатели белого или ярко-желтого цвета. Оптимальный вариант для пешехода – четыре светоотражателя: на руках, ремне и рюкзаке. Несмотря на то, что светоотражатели больше похожи на яркие аксессуары, практическую их пользу невозможно переоценить», - заключили в Госавтоинспекции Псковской области.