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Когда можно не исчислять транспортный налог, объяснили псковичам

Изъятие транспортного средства и прекращение права собственности на него – законное основание не исчислять транспортный налог. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Налоговым кодексом Российской Федерации (главы 28 НК РФ) установлено четыре случая для прекращения исчисления транспортного налога:

предоставление льготы,

транспорт не является объектом налогообложения,

нахождение автомобиля в розыске в связи с угоном,

прекращение права собственности на автомобиль после его изъятия.

Таким образом, если автомобиль был арестован за долги и продан в рамках исполнительного производства или дела о банкротстве, он перестает быть объектом обложения по транспортному налогу для предыдущего собственника с месяца заключения договора купли – продажи с новым владельцем. Налог не будет исчисляться предыдущему собственнику, независимо от даты перерегистрации авто на нового владельца.

Остальные случаи – наложение ареста на регистрационные действия или изъятие транспорта с помещением его на стоянку или использованием его в качестве вещественного доказательства с последующим возвратом владельцу – не являются основанием для освобождения от уплаты транспортного налога, так как собственник автомобиля не меняется.

«Для прекращения исчисления транспортного налога бывшему собственнику нужно подать в любой налоговый орган заявление по установленной форме (кнд 1150122) о прекращении исчисления транспортного налога в связи с принудительным изъятием транспортного средства, - сказала заместитель начальника отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества №1 Татьяна Василевко. - К заявлению желательно приложить документы, подтверждающие принудительное изъятие имущества и прекращение права собственности на него».

Если документы отсутствуют, необходимо указать в этом заявлении полное наименование органа или ФИО конкурсного управляющего, которые располагают документами об изъятии автомобиля и о договоре купли-продажи транспортного средства. В этом случае налоговая инспекция по информации из заявления сама направит запрос о предоставлении подтверждающих документов и рассмотрит заявление после их получения.