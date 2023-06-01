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АвтоМир / Официально

Акцию «Безопасные каникулы» провели в Жижицкой средней школе

07.06.2023 21:35|ПсковКомментариев: 0

Акцию «Безопасные каникулы» провели в Жижицкой средней школе сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Великолукский». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Фото здесь и далее: ОГИБДД МО МВД России «Великолукский»

Акция прошла в летнем лагере школы. Детям напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения, о последствиях ДТП, проверили их знания Правил дорожного движения. В конце для ребят провели конкурс рисунков по тематике безопасности дорожного движения.

Также дети пообещали написать обращения к водителям, которые сотрудники ДПС раздадут при несении службы, уточнили в отделе ГИБДД.

Источник: Псковская Лента Новостей
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