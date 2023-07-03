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При массовом катании псковских велосипедистов призвали двигаться колонной

Правила безопасности для велосипедистов Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

«Велосипеды становятся все более популярным транспортным средством. Выезжая на дорогу, велосипедистам нужно быть готовыми к возможным опасностям, которые могут встретиться на пути. Для того, чтобы не попасть в неприятную ситуацию на дороге и не стать участником ДТП, нужно соблюдать правила безопасности», - отметили в МЧС.

Велосипедистам дали следующие рекомендации:

перед выездом из дома обязательно нужно проверить исправность тормозов велосипеда;

необходимо надевать шлем при езде на велосипеде. Использование шлема защитит от травм головы;

рекомендуется надевать защитные очки и специальную велоодежду;

стоит избегать использования предметов, свободно свисающих с руля. Они могут попасть в спицы или спровоцировать непрогнозируемый поворот руля;

лучше не пользоваться мобильным телефоном или плеером через наушники во время езды. Это отвлекает от происходящего на дороге;

участник движения, управляющий транспортным средством, обязан выполнять все требования правил дорожного движения, подчиняться сигналам светофоров, требованиям дорожной разметки и дорожных знаков. Это снизит риск попадания в ДТП;

нужно правильно подавать сигналы рукой при повороте, торможении и остановке;

необходимо держаться правой стороны дороги, никогда не пользоваться полосой встречного движения;

несколько велосипедистов должны двигаться в колонну по одному;

рекомендуется соблюдать особую внимательность при езде в темное время суток. Нужно оборудовать свой велосипед световыми приборами – они должны быть чистыми и правильно настроенными. Необходимо использовать светоотражающие значки;

Знаки, которыми должен пользоваться велосипедист:

остановка — поднятая вверх рука; поворот или перестроение направо — вытянутая правая рука либо вытянутая и согнутая в локте левая; поворот или перестроение налево – вытянутая левая рука либо вытянутая и согнутая в локте правая.

«Внимательно следите за дорогой. Будьте бдительны и предельно осторожны!» - призвали велосипедистов в МЧС.