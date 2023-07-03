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Количество ДТП по вине водителей автобусов увеличилось в Псковской области

Количество ДТП по вине водителей автобусов увеличилось с двух до четырех на территории Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении Госавтоинспекции МО МВД России «Великолукский».

Фото здесь и далее: отделение Госавтоинспекции МО МВД России «Великолукский»

Число погибших увеличилось с одного до трех, количество раненых в таких происшествиях возросло с 1 до 26.

Сотрудники отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Великолукский» проводят мероприятия по контролю за пассажирскими перевозками. В ходе мероприятий особое внимание уделяется соблюдению водителями автобусов правил дорожного движения.