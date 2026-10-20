«Дневной дозор»: Стоит ли обеззаборивать улицы Пскова?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Стоит ли обеззаборивать улицы Пскова?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Вопрос о демонтаже пешеходных ограждений вдоль дорог в Пскове остается дискуссионным, поскольку затрагивает две противоречащие друг другу задачи: формирование комфортной городской среды и обеспечение безопасности дорожного движения. С одной стороны, металлические заборы ухудшают визуальное восприятие улиц и ограничивают пешеходное пространство. Пример реконструкции улицы Советской показал, что удаление ограждений позволяет расширить тротуары и интегрировать их с прилегающими территориями.

С другой стороны, ограждения выполняют функцию принудительного разделения пешеходных и транспортных потоков. Они препятствуют стихийному переходу проезжей части в неустановленных местах, снижая риск ДТП с участием пешеходов. Кроме того, заборы ограничивают выезд автомобилей на тротуары и защищают людей в случае потери управления транспортным средством.

Так стоит ли избавляться от металлических ограждений вдоль дорог и искать иные альтернативы? Узнаем в программе «Дневной дозор».

Временно исполняющий полномочия главы Пскова Станислав Стармолотов отметил, что в некоторых местах ограждения необходимы, но тенденцию по избавлению городского пространства от них он считает положительной.

«С эстетической точки зрения, конечно, лучше без них. Но тут важное условие — нужно успокаивать трафик на улице, чтобы обеспечить безопасность пешеходов на тротуарах. А так, мы видим на примере той же улицы Советской, как раскрывается улица, когда нет этих ограждений. Но, с другой стороны, они в некоторых местах необходимы. Как мы видим на Юбилейной около десятой школы, они во всяком случае не выполняют защитной роли, а регулируют пешеходные потоки и предотвращают несанкционированный выход детей на проезжую часть. То есть за счет этого ограждения пешеходный поток направляется к пешеходному переходу. А так в целом, конечно, тенденция очищения городского пространства от пешеходных ограждений — это хорошая вещь».

Депутат городской Думы Юрий Бурлин также поддерживает снос заборов. Он объяснил, для чего их устанавливали ранее.

«Изначально заборы, которые устанавливались вдоль дорог, требовалось ставить по правилам дорожного движения. Это где-то, если правильно помню, то ли 50 метров до перекрестка или пешеходного перехода, то ли 25 — в зависимости от категории. Потом еще была такая практика, что действительно ставили заборы там, где могут переходить люди. Но я считаю, что сегодняшняя практика демонтажа этих заборов положительна. Где-то заборы могут заменяться кустовой растительностью, где-то просто можно обходиться без этого. Я считаю, что эти заборы плохо влияли на облик нашего города, и сейчас, когда их стали убирать, ситуация стала лучше. Поэтому я только поддерживаю».

А вот его коллега - депутат Псковской городской Думы Денис Иванов напротив, считает необходимым оставлять ограждения вдоль дорог. По его мнению, они защищают водителей от пешеходов, а пешеходов - от водителей.

«У нас такое количество автомобилей, и вы хотите заборы ограждающие убрать? Я просто сам пару раз был свидетелем, как пьяные или в безответственном состоянии люди выбегали прямо на дорогу под колеса. И дети бывают, что угодно. Нет, заборы ограждающие, которые стоят, я думаю, вполне нормальная история. Пусть, может быть, она не совсем эстетичная. Да, если бы у нас машин в городе стало меньше раза в четыре, тогда есть смысл. А у нас, к сожалению, одно из самых больших количеств автомобилей на душу населения. У людей по две-три машины, поэтому трафик. Вы сами попробуйте дорогу перейти сейчас в час пик не по пешеходному переходу — вас собьют на 99%».

Псковский архитектор, член Союза архитекторов России Владимир Шуляковский полагает, что заборы точно нужно убрать из исторического центра, а что касается других улиц, то в этом вопросе решение должно прорабатываться индивидуально.

«Эти ограждения проезжей части предназначены для безопасности пешеходов, чтобы они не перебегали дорогу, где не положено. В некоторых случаях они полезны, в других — просто бессмысленны. Это надо пересмотреть. И в любом случае, я бы в историческом центре решительно минимизировал их количество. Потому что там много визуального мусора: всякие столбы, дорожные знаки, светофоры и прочее, а еще вот эти заборчики».

А коллега Владимира Шуляковского - архитектор Сергей Станкевич предложил решение проблемы неэстетичности ограждений. Не его взгляд, заборы можно сделать такими, чтобы они вписывались в концепцию города и украшали его.

Фото: Сергей Станкевич / Telegram

«Во-первых, нужно разделить восприятие на два блока: эстетика и безопасность. Возможно, стоит добавить и третий — удобство (имею в виду удобство пользования). Мы знаем, что с точки зрения эстетики исторически были кованые, чугунные ограждения и в Пскове, и в других городах. В том же Санкт-Петербурге достаточно большое количество таких кованых, а точнее, чугунных литых ограждений, которые, наоборот, вызывают эстетическое удовольствие. Их хочется рассматривать, трогать, фотографировать. Они очень хорошо вписаны в городскую ткань, в архитектуру, воспринимаются как её неотъемлемая часть. И в Пскове тоже ведь такие были. Когда их убирали, на мой взгляд, Псков терял свою идентичность, это ощущение и колорит. Но то, на что их сейчас меняют (и то, что ставили много лет подряд), на мой взгляд — мягко говоря, некрасиво. Выражаясь более простым языком, это архитектурное и дизайнерское безобразие. Таких штук быть не должно. Но есть вторая и третья часть — это безопасность и удобство. Об этом, конечно, с одной стороны, должны говорить специалисты, и, вероятно, существует явное логическое объяснение, почему и где они должны быть. Но мы также знаем, что существуют и другие способы эту безопасность обеспечить — сделать так, чтобы никто не выбегал на дорогу в ненужном месте, и так далее. Поэтому я думаю, что это должна быть комплексная история. Там, где действительно необходимо иметь ограждение и невозможно заменить его другими способами, оно должно быть таким, чтобы подчёркивать архитектуру города, особенно исторического, туристического города, как наш».

Активист общества «Убитые дороги» Николай Мельников считает, что заграждения вдоль дорог - не только неэстетичное, но и несущее в себе опасность сооружение.

«Если рассматривать тему обеззаборивания улиц города Пскова, то, конечно, это надо делать. В большинстве своём данный забор не только уродует город, но вообще является травмоопасным. Он ржавеет, идет шелушение краски, вы можете поцарапаться. А когда происходит самое страшное — ДТП, то весь этот забор превращается в прекрасную картечь. К счастью, пока таких случаев в нашем городе не было, но есть в других городах случаи, когда люди страдали именно от такой картечи, причём на очень большом расстоянии. Машина может не сильно въехать, а металлические элементы, трубы разлетаются очень сильно. И фактически они не выполняют свою функцию. Вас, как пешехода, как они могут сдержать? Если хотите перейти, вы перелезете. Машину же он изначально не предназначен останавливать. И получается, кроме бюджетной нагрузки, которая уходит на содержание и установку, этот забор не несёт никакого функционала. То есть если вам нужно было перейти, вы найдёте способ перейти. Если мы говорим про ГОСТ, то у нас в ГОСТе чётко прописано: если ширина зелёной зоны между тротуаром и проезжей частью более метра, то такие сооружения не устанавливаются. И у нас, по сути, нужно в половине города их убрать, потому что они только ухудшают показатели эстетики. Это как и с проводами, которые давно пора закопать, но почему-то никто не может на это решиться».

Окончательное решение о целесообразности демонтажа ограждений должно приниматься индивидуально для каждого участка улично-дорожной сети с учетом интенсивности движения, количества пешеходных переходов и статистики аварийности. Альтернативой металлическим секциям могут выступать искусственные неровности, приподнятые переходы, озеленение с высокими бордюрами и другие элементы организации дорожного движения, выполняющие функции сдерживания без визуального загромождения пространства.

Александра Мошина