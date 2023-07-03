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Профилактическое мероприятие «Заявитель» проводят в Пскове

На территории оперативного обслуживания Псковского линейного отдела в период с 18 по 22 сентября проводится профилактическое мероприятие «Заявитель». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском линейном отделе МВД России на транспорте.

Цель мероприятия - профилактика нарушений законности в сфере приёма, регистрации, учёта и своевременного реагирования на заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях, выявление и пресечение фактов укрытия преступлений от учёта, других нарушений учётно-регистрационной дисциплины и недобросовестного отношения сотрудников и руководителей к выполнению своих служебных обязанностей по данному направлению оперативно-служебной деятельности.

Одна из основных задач проведения профилактического мероприятия «Заявитель» - выявление и пресечение фактов укрытия преступлений от регистрации и учёта, в том числе посредством прямого отказа сотрудников в принятии заявления о преступлении; оставления без соответствующих мер реагирования поступающих в дежурную часть Псковского линейного отдела МВД России на транспорте и непосредственно к сотрудникам полиции сообщений о преступлениях и происшествиях.

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