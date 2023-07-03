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Ограничение движения временно введут на участках трассы Петербург - Псков

Временное ограничение движения транспортных средств по автомобильной дороге федерального значения Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь введут с 25 октября до окончания ремонтных работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОГИБДД УМВД России по Псковской области.

Ограничение введут по следующим местам:

мост через ручей Черный на км 198+786 автомобильной дороги Р-23 (Плюсский район) - дорожный знак 3.11 «Ограничение массы - 20 т»;

мост через реку Череха на км 291+910 (правый) автомобильной дороги Р-23 (г. Псков) - дорожный знак 3.11 «Ограничение массы - 20 т»;

мост через реку Многа на км 293+112 (правый) автомобильной дороги Р-23 (Псковский район) - дорожный знак 3.11 «Ограничение массы - 25 т»;

мост через реку Мавринская на км 430+434 автомобильной дороги Р-23 (Опочецкий район) - дорожный знак 3.11 «Ограничение массы - 20 т»;

мост через реку Еменка на км 530+383 автомобильной дороги Р-23 (Невельский район) - дорожный знак 3.11 «Ограничение массы - 20 т».

«Уважаемые водители, просим учесть данную информацию при планировании поездок. Будьте внимательны и соблюдайте требования технических средств организации дорожного движения», - добавили в Госавтоинспекции.