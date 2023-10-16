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Борис Елкин пожелал автомобилистам безопасных и комфортных дорог

С Днем автомобилиста поздравил водителей глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

«Сегодня - День автомобилиста, праздник, который объединяет всех, кому близок мир автомобилей и дорог. Автомобиль дарит свободу передвижений и вместе с тем требует большой ответственности. Мастерство автомобилистов, внимание и аккуратность на дороге – залог безопасности окружающих», - отметил он.

Борис Елкин пожелал всем автомобилистам безопасных и комфортных дорог, надежных машин и исправного транспорта, удачных поездок и интересных путешествий. «Будьте внимательны и заботьтесь друг о друге на дорогах!» - добавил глава города.