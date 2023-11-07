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В Псковской области полицейские помогли беременной женщине, нуждающейся в экстренной помощи

В Псковской области полицейские помогли беременной женщине, которой была необходима экстренная помощь медиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Фото/видео: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Экипаж ОСР ДПС УГИБДД УМВД России по Псковской области в составе инспектора старшего лейтенанта полиции Сергея Тихомирова и инспектора лейтенанта полиции Дмитрия Васильева несли службу на территории Стругокрасненского и Плюсского районов. К сотрудникам полиции подъехал легковой автомобиль Kia Rio. Водитель иномарки пояснил, что в салоне находится его беременная супруга и ей необходима экстренная помощь медиков перинатального центра. Взволнованный молодой человек попросил помощи полицейских – ведь до областного перинатального центра более 120 км по федеральной трассе с плотным потоком машин.

Мужчина отказался от предложения сотрудников пересадить женщину в патрульную машину, так как очень переживал и хотел быть рядом. Госавтоинспекторы оценили опасность ситуации и незамедлительно приняли решение сопроводить автомобиль по направлению к городу Пскову. По ходу движения на границе Стругокрасненского и Псковского районов сопровождение перехватил экипаж ОСР ДПС УГИБДД УМВД России по Псковской области в составе инспектора капитана полиции Сергея Малинина и инспектора старшего лейтенанта полиции Давида Саакяна. Они в этот момент несли службу на территории Псковского района.

С помощью специальных звуковых и световых сигналов второй экипаж продолжил сопровождение автомобиля с беременной женщиной до Псковского перинатального центра. По прибытию к медицинскому учреждению полицейские передали женщину, которой была в последующем оказана квалифицированная помощь.

Позже супруг женщины обратился в управление МВД России по Псковской области со словами благодарности полицейским за гуманность, оперативность и профессионализм при исполнении своих служебных обязанностей. Мужчина также рассказал, что здоровью его жены и будущего ребенка на данный момент ничего не угрожает.