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ДТП с участием пешеходов в Псковской области станут темой брифинга в пресс-центре ПЛН

Очередной онлайн-брифинг состоится в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» сегодня, 29 ноября. Его тема - статистика и профилактика ДТП с участием пешеходов в Псковской области.

Какова статистика аварийности в псковском регионе с начала 2023 года? Какой район самый аварийный? По каким причинам пешеходы чаще всего попадают в ДТП? Какие меры предпринимаются в Псковской области в целях безопасности пешеходов?

На эти и другие вопросы ответят:

Степанова Елена Сергеевна - инспектор по особым поручениям отдела управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, капитан полиции

Алексеев Александр Михайлович - инспектор по особым поручениям отдела управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, капитан полиции.

Начало брифинга — в 15.00. Как обычно, на YouTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН в социальной сети «ВКонтакте» будет организована видеотрансляция.