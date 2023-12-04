АвтоМир / Официально

Водителям в псковском Любятово напомнили правила безопасности зимних поездок

Сотрудники ФКУ Упрдор «Северо-Запад» совместно с ГИБДД провели профилактическую акцию на федеральной трассе Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Беларусь в микрорайоне Пскова Любятово. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото здесь и далее: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Участниками акции стали более 30 водителей. Дорожники и представители Госавтоинспекции раздавали листовки с тезисами о соблюдении ПДД. Инспекторы напомнили о том, что манера вождения в зимний период должна отличаться от летней. В это время за рулем стоит быть более внимательными. Световой день достаточно короткий, и школьники могут передвигаться вдоль проезжей части уже в сумерках. Возможное появление детей на пешеходном переходе стоит учитывать при проезде через населенные пункты, заблаговременно снижать скорость. Также автовладельцам рассказали о действующих правилах перевозки маленьких пассажиров, использовании автокресел, которые необходимо подбирать с учетом роста, веста ребенка и обязательно фиксировать в автомобиле.

«ФКУ Упрдор "Северо-Запад" планомерно выполняет работы для повышения уровня безопасности на подведомственных федеральных трассах в Псковской области, – рассказал заместитель начальника ФКУ Упрдор «Северо-Запад» – директор филиала в городе Пскове Владимир Чернуха. – В этом году по итогам девяти месяцев мы отметили снижение общего количества ДТП на 16,42%, погибших на 48,39%, раненных на 23,43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Места концентрации ДТП на сети федеральных дорог в регионе отсутствуют. С начала года мы ввели в эксплуатацию шесть новых светофоров на пешеходных переходах, один переход осветили, еще на одном установили Г-образные опоры для лучшей видимости знаков, на всех дорогах обновили разметку. В следующем году мы продолжим эту работу, чтобы добиться еще более высоких показателей безопасности на федеральных трассах».