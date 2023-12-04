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Режим работы МРЭО Госавтоинспекции в Пскове изменится в новогодние праздники

Режим работы МРЭО Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области и территориальных подразделений РЭГ изменится в новогодние праздники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

График работы:

30 декабря и 3-5 января - рабочие дни;

31 декабря, 1-2 и 6-8 января - выходные дни.

«В регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Псковской области реализована возможность получения государственных услуг в электронном виде с использованием Госуслуг. При подаче заявления через портал пользователь получает возможность значительно сократить время для получения государственной услуги, выбрать удобные дату и время посещения подразделения Госавтоинспекции», - напомнили в ведомстве.