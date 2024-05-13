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Массовые проверки водителей проводит Госавтоинспекция в Псковской области

Массовые проверки водителей проводят инспекторы ДПС в Псковской области с 17 по 19 мая в целях стабилизации дорожной обстановки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления МВД России.

Особое внимание инспекторы уделяют пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, нарушения правил перевозки детей, управления мототранспортом и средствами индивидуальной мобильности лицами, не имеющими права на управление (в том числе, несовершеннолетними).

«Госавтоинспекция в очередной раз акцентирует внимание на том, что безопасность каждого участника дорожного движения зависит прежде всего от самого человека, от его понимания необходимости правильного выбора поведения на дороге и желания соблюдать нормы дорожной безопасности. Уважаемые автомобилисты, помните, что чрезмерная самоуверенность, игнорирование Правил дорожного движения и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям», - добавили в ведомстве.