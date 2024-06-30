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«Шагающий автобус» напомнил великолукским школьникам правила дорожного движения

Акцию «Шагающий автобус» провели сотрудники Госавтоинспекции в Великих Луках. Ее цель - профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в начале нового учебного года и дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

К дорожным инспекторам присоединились представитель управления образования администрации города, учащиеся начальных классов кадетской школы, директор и учителя учреждения, родители школьников.

Ребята прошли привычным маршрутом до учебного заведения, пересекли проезжую часть на регулируемом и на нерегулируемых пешеходных переходах, повторили правила движения пешеходов, ответили на вопросы инспектора и разработали «Безопасный путь школьника».

Ученики хорошо усвоили обязанности пешехода и пассажира. При проведении акции детям еще раз напомнили о необходимости ношения световозвращающих элементов на верхней одежде в темное время суток.