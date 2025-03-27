Cотрудники псковской Госавтоинспекции провели профилактический рейд с мотоциклистами

Сотрудники Госавтоинспекции провели в Пскове
профилактический рейд совместно с представителями мотоклуба 25 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Фото: пресс-служба УМВД РФ по Псковской области
Полицейские и мотоциклисты вручили водителям и пассажирам специально разработанные буклеты с общими рекомендациями по соблюдению ПДД, провели беседу о важности соблюдения скоростного режима. Кроме того, мотоциклисты еще раз напомнили автолюбителям о том, что скоро откроется мотосезон и всем участникам дорожного движения следует быть взаимовежливыми на дороге.
Также в преддверии Дня Победы полицейские поздравляли автолюбителей с наступающим 9 мая и пожелали всем участникам дорожного движения хорошего настроения и безопасных дорог.