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Cотрудники псковской Госавтоинспекции провели профилактический рейд с мотоциклистами

Сотрудники Госавтоинспекции провели в Пскове

профилактический рейд совместно с представителями мотоклуба 25 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД РФ по Псковской области

«По традиции перед началом мотосезона сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области совместно с мотоциклистами клуба "Позитивная механика" провели профилактический рейд в Пскове. Его цель - предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототранспортных средств», - отметили в УМВД.

Полицейские и мотоциклисты вручили водителям и пассажирам специально разработанные буклеты с общими рекомендациями по соблюдению ПДД, провели беседу о важности соблюдения скоростного режима. Кроме того, мотоциклисты еще раз напомнили автолюбителям о том, что скоро откроется мотосезон и всем участникам дорожного движения следует быть взаимовежливыми на дороге.

Также в преддверии Дня Победы полицейские поздравляли автолюбителей с наступающим 9 мая и пожелали всем участникам дорожного движения хорошего настроения и безопасных дорог.