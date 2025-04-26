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Полицейские и общественники встретились с молодежью Печор в связи с открытием мотосезона

В связи с открытием мотосезона в городе Печоры на базе районного молодежного центра полицейские, общественники и представители авто- и мотоциклетного спорта встретились с молодежью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области.

Фотографии: пресс-служба управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области

Цель встречи – разъяснить ребятам необходимость соблюдения ПДД, развить личную социальную ответственность мотолюбителей-подростков для снижения количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Перед ребятами выступили начальник отделения Госавтоинпекции МО МВД «Печорский» майор полиции Никита Евдокимов, старший инспектор по особым поручениям управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области майор полиции Елена Степанова.

«Надеемся, что наше мероприятие окажет положительное влияние на юных печерян. Сплотив увлеченных мототехникой детей, мы поможем им двигаться по уличной дорожной системе безопасно с соблюдением всех правил дорожного движения», - отметил майор полиции Никита Евдокимов.

Еще одним из спикеров стал президент Псковской региональной общественной организации «Федерация мотоциклетного спорта», член Общественного совета при УМВД России по городу Пскову Алексей Караваев. К общению присоединились представители Псковского регионального отделения общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов». На встрече говорилось о безопасности на дорогах, наставническом проекте для молодежи и о вкладе мотоциклистов в общественную жизнь города.

Особое внимание на встрече уделили занятию по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим, которое провел представитель Красного Креста в Пскове Олег Папорт.

В заключение молодым людям был представлен мототранспорт, который используются Госпавтоинспекцией региона. Юноши с любопытством рассматривали технику, общались с полицейскими и делали фото на память, заключили в ведомстве.