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За неделю на псковских дорогах сотрудники ГАИ пресекли свыше 1300 нарушений

За период с 26 мая по 1 июня сотрудники Госавтоинспекции в Псковской области пресекли 1332 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения. Выявлено 25 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержано 4 водителя, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Госавтоинспекции УМВД России по региону.

За данный период на территории области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 8 человек получили травмы различной степени тяжести.

«Уважаемые участники дорожного движения, помните, что невнимание, чрезмерная самоуверенность, игнорирование требований ПДД и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям!» - добавили в ведомстве.