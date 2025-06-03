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Псковские камеры фотовидеофиксации освоили новый вид нарушений правил дорожного движения

18.07.2025 16:49|ПсковКомментариев: 0

Псковские камеры фотовидеофиксации освоили новый вид нарушений правил дорожного движения. Об этом рассказал начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Юрий Федоров 18 июля в программе «На пятой передаче» в эфире ПЛН FM.

Новые комплексы фотовидеофиксации способны увидеть не включенный ближний свет фар или дневных ходовых огней. Работа с этим видом нарушений началась в июне.

Добавим, согласно пункту 19.5 Правил дорожного движения, в светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах должны быть включены фары ближнего света или дневные ходовые огни

Статья 12.20 Кодекса об административных правонарушениях РФ предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей за нарушение правил пользования внешними световыми приборами.

Источник: Псковская Лента Новостей
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