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1335 правонарушений пресекли сотрудники Госавтоинспекции в Псковской области за неделю

Сотрудники Госавтоинспекции пресекли 1335 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения за период с 20 по 27 июля в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области.

Выявлено 35 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в нетрезвом виде задержано 15 водителей.

За данный период на территории области зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых гибель людей не допущена, 20 - получили травмы различной степени тяжести.

Невнимание, чрезмерная самоуверенность, игнорирование требований ПДД и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям, напомнили в ведомстве.