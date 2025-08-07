АвтоМир / Официально

Изменится режим работы светофора на автодороге Псков – Изборск у поворота на Подосье

В Псковском районе изменится режим работы светофора на автодороге А 212 Псков – Изборск у поворота на Подосье. Об этом сообщил инспектор по особым поручениям отдела надзора управления Госавтоинспекции по Псковской области Александр Алексеев 8 августа в эфире программы «На пятой передаче» на ПЛН FM.

Фото: Яндекс. Зеркала

По итогам полугодия перекресток на 6-м километре дороги Псков – Изборск отнесен к одному из предочаговых мест аварийности - два ДТП одного вида, либо три разных ДТП на одном участке дороги.

«По данному участку автомобильной дороги предложение на этой неделе рассматривалось на заседании межведомственной рабочей группы при министерстве Псковской области по транспорту. Рассматривался вопрос о запрещении поворота налево при движении с Изборска. Но пока идет строительство Северного обхода, получится, увеличим интенсивность движения в сторону города», - рассказал Александр Алексеев. Поэтому принято решение изменить настройки светофорного объекта.

«Выключается зеленый сигнал со стороны города Пскова, загорается красный. В противоположном направлении остается зеленый, чтобы была возможности повернуть налево и освободить перекресток», - сказал гость студии.

По его словам, в перспективе на данном участке дороги требуется реконструкция перекрестка и строительство четырех полос с выделенной отдельной фазой для движения налево.

Всего сейчас зарегистрировано 9 «предочаговых» мест на территории Псковской области. Среди них – участок федеральной трассы Р-23 Санкт-Петербург - Псков – Невель - граница с республикой Белоруссия, 328-326 километр в Островском районе и 678-й километр дороги Устюжно-Крестцы-Яжелбицы Великие Луки.