Ограждения от диких животных могут появиться на трассе Р-23 в Псковской области

В Псковской области на трассе Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель могут появиться ограждения от диких животных. Об этом сообщил инспектор по особым поручениям отдела надзора управления Госавтоинспекции по Псковской области Александр Алексеев 8 августа в эфире программы «На пятой передаче» на ПЛН FM.

По его словам, предложение об устройстве ограждения рассматривалось во время совместного выезда, организованного управляющей организацией автомобильной дороги Р-23 (ФКУ «Севзапуправтодор»).

«Определялись по местам, анализировали аварийность за последние 5 лет. Первоочередной участок - Плюсский район от границы Ленинградской области 10 километров в сторону Пскова», - рассказал Александр Алексеев. На этом участке дороги нет никаких съездов с дороги, установка забор должна исключить выход животных на проезжую часть.

«Сейчас данный вопрос по обустройству прорабатывается на федеральном уровне», - добавил гость студии.