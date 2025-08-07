АвтоМир / Официально

За неделю в Псковской области выявили 37 пьяных водителей

За период с 11 по 17 августа сотрудники Госавтоинспекции пресекли 1197 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, выявлено 37 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержано 3 водителя.

За данный период на территории области зарегистрировано 26 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 38 человека получили травмы различной степени тяжести, 2 человека погибли.

«Уважаемые участники дорожного движения, помните, что невнимание, чрезмерная самоуверенность, игнорирование требований ПДД и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям!» - добавили в управлении.