Повторители сигнала светофора установили на Северном обходе Пскова

Повторители сигнала светофора установили на перекрёстке автомобильных дорог «Псков — Большая Дуга — Стороп» и «Северный обход города Пскова». Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Фото здесь и далее: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области/ канал Max

Повторитель – это дополнительная световая панель, установленная на опоре с основным светофором. Она в точности дублирует его сигналы (красный, жёлтый, зелёный), обеспечивая лучшую видимость:

- для водителей в крайнем ряду;

- в условиях плохой видимости;

- если основной светофор перекрыт крупногабаритным транспортом.

«Цель проекта – снизить риск ДТП и сделать движение на данном участке максимально безопасным», - отметили в министерстве.