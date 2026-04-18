 
АвтоМир

Повторители сигнала светофора установили на Северном обходе Пскова

0

Повторители сигнала светофора установили на перекрёстке автомобильных дорог «Псков — Большая Дуга — Стороп» и  «Северный обход города Пскова». Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области. 

Фото здесь и далее: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области/ канал Max

Повторитель – это дополнительная световая панель, установленная на опоре с основным светофором. Она в точности дублирует его сигналы (красный, жёлтый, зелёный), обеспечивая лучшую видимость:
- для водителей в крайнем ряду;
- в условиях плохой видимости;
- если основной светофор перекрыт крупногабаритным транспортом.

«Цель проекта – снизить риск ДТП и сделать движение на данном участке максимально безопасным», - отметили в министерстве. 

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026