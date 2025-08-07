АвтоМир / Официально

Светофор может появиться на перекрестке улиц Карла Маркса и Свердлова в Пскове

Светофорный объект может появиться на перекрёстке улиц Карла Маркса и Свердлова в Пскове. Данный вопрос обсуждался в рамках заседания межведомственной рабочей группы по обеспечению безопасности дорожного движения 26 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Отмечается, что данный перекресток оживленный, пешеходные переходы нерегулируемые. Светофор необходим для обеспечения безопасности детей на перекрестке.

В качестве альтернативы светофору предложили установить искусственную дорожную неровность.

Принято решение проводить мониторинг дорожной сети.