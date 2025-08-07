АвтоМир / Официально

Семь псковских водителей задержаны за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения

Сотрудники Госавтоинспекции пресекли 1246 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения в Псковском регионе за период с 29 сентября по 5 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Сотрудники выявили 28 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержано семь водителей. За минувшую неделю на территории области зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в результате которых гибель людей не допущена, семь человек получили травмы различной степени тяжести.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают о том, что невнимание, чрезмерная самоуверенность, игнорирование требований ПДД и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям.