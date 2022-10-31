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Великолучанка за рулём Renault сбила собаку, осмотрела автомобиль и скрылась

Великолучанка за рулём Renault сбила собаку. Об этом очевидец происшествия сообщила в группе «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: архив ПЛН

«В районе Майкино во время прогулки я услышала хлопок и дикий плач собаки. Поворачиваюсь: женщина лет 40-45 на тёмном Renault сбила собаку, пёс кубарём полетел в кювет. Иду к ней, думаю, помочь как-то, ведь собаку сбила, а это стресс. Собаке, может, к ветеринару надо. Пока шла, женщина вышла из машины, проверила своё корыто на повреждения и села обратно за руль», – рассказала местная жительница.

Она спросила у владелицы машины, нужно ли помочь поискать сбитую собаку, та в ответ нецензурно отказалась от предложенной помощи, посоветовала «закрыть рот» и уехала.

«В жизни бывает всякое, животные дурные сами под колёса лезут, водители невнимательные. Но неужели не осталось ничего человеческого, нет жалости к братьям меньшим? Надеюсь, ей будет спокойно спаться, корыто ведь целое», – отметила автор поста.

Она также добавила, что пыталась найти собаку, но поиски оказались безрезультатными.