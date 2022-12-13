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В Порхове установили личности испортивших каток автолюбителей

В Порхове установили личности испортивших каток автолюбителей. Об этом сообщил глава Порховского района Юрий Семёнов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Юрий Семёнов / «ВКонтакте»

«В минувшие выходные на территории городского парка произошёл очередной вопиющий случай хулиганства. Некие "водятлы" заехали на подготовленную территорию залитого катка и начали показывать свое неумелое мастерство вождения, пытаясь изобразить так называемый дрифт. Благодаря установленным камерам видеонаблюдения удалось установить личности и время совершения "героического поступка"», - отметил он.

Юрий Семёнов подчеркнул, что намеренно не будет называть имена виновников. «Скажу лишь, что это были водители BMW и Mercedes. Надеюсь на оставшуюся у них совесть и предлагаю до конца недели публично извиниться перед горожанами за столь глупый поступок», - резюмировал он.