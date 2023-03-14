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АвтоМир / Происшествия

Опубликована фотография пострадавшего от падения деревьев салона автомобиля в центре Пскова

25.03.2023 17:08|ПсковКомментариев: 0

Фотографию пострадавшего от падения деревьев салона автомобиля в центре Пскова опубликовали в комментариях под постом о происшествии в группе «Псковской Ленты Новостей» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Анна Пашишина

«Моя машина, к несчастью, ехала сегодня в этот момент по Октябрьскому проспекту. К счастью, я ехала одна без детей. Картина, как в фильме ужасов», - написала владелица автомобиля.

Напомним, инцидент произошел сегодня, 25 марта на Октябрьском проспекте. Старые тополя упали проезжающие машины.

Глава города Пскова Борис Елкин сообщил, что вопрос возмещения ущерба автовладельцам от падения деревьев урегулируют.

Теги: #автомобиль #Октябрьский проспект #деревья
Источник: Псковская Лента Новостей
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