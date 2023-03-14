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Опубликована фотография пострадавшего от падения деревьев салона автомобиля в центре Пскова

Фотографию пострадавшего от падения деревьев салона автомобиля в центре Пскова опубликовали в комментариях под постом о происшествии в группе «Псковской Ленты Новостей» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Анна Пашишина

«Моя машина, к несчастью, ехала сегодня в этот момент по Октябрьскому проспекту. К счастью, я ехала одна без детей. Картина, как в фильме ужасов», - написала владелица автомобиля.

Напомним, инцидент произошел сегодня, 25 марта на Октябрьском проспекте. Старые тополя упали проезжающие машины.

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Глава города Пскова Борис Елкин сообщил, что вопрос возмещения ущерба автовладельцам от падения деревьев урегулируют.