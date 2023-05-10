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Подрядчик с «липовыми» документами получил контракт на содержание светофоров в Пскове

Конкурс и муниципальный контракт на выполнение комплекса работ по содержанию светофоров в Пскове признали недействительным, поскольку подрядчик, который по итогу конкурса должен был выполнить эти работы, предоставил в личном кабинете в Единой информационной системе недостоверные документы о подтверждении опыта выполнения работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Арбитражном суде Псковской области.

Арбитражный суд Псковской области по иску прокуратуры признал недействительными открытый конкурс в электронной форме и муниципальный контракт, заключенный между управлением городского хозяйства администрации города Пскова и ООО «Комсервис» на выполнение комплекса работ по содержанию светофоров в Пскове.

Суд установил, что в соответствии с протоколом подведения итогов конкурса было подано шесть заявок на участие в закупке, победителем признали ООО «Комсервис». Цена контракта составила 1 960 000 рублей. При этом конкурсной документацией установлено два критерия оценки:

цена контракта;

квалификация участника закупки.

Сведения о наличии квалификации представило только ООО «Комсервис», за что получило 100 баллов. Остальные участники опыта исполнения аналогичных контрактов не имели, в связи с чем по данному критерию получили 0 баллов.

Прокуратура провела проверку и установила, что предоставленные обществом-победителем сведения о квалификации являются недостоверными.

«Муниципальный контракт на выполнение комплекса работ по содержанию технических средств организации дорожного движения (светофорных объектов) в муниципальном образовании "Город Псков" не соответствует по цене контракта, сведения об остальных 4 указанных договорах являются недостоверными», - сообщили в прокуратуре.

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В Арбитражном суде пояснили, что окончательное предложение о цене контракта ООО «Комсервис» составило 1 960 000 рублей, что также не является наименьшим (предложение по цене ООО «Скорпион - групп» составило 1 400 000 рублей).

«С учетом вышеизложенного, победителем открытого конкурса должно было быть признано ООО "Скорпион-групп", как организация, предложившая наименьшую цену контракта, - заметили в ведомстве. - Вместе с тем, представив указанные документы об опыте работы, ООО "Комсервис" стало победителем конкурса и заключило с управлением муниципальный контракт».

УФАС по Псковской области по результатам проверки в отношении ООО «Комсервис» вынесло предупреждение, подрядчик должен удалить из личного кабинета в Единой информационной системе, а также иных торговых площадок недостоверные документы о подтверждении опыта выполнения работ. Одновременно материалы проверки направили в прокуратуру города Пскова.

«Учитывая указанные результаты проверки, прокуратура пришла к выводу, что общество при подаче заявки на участие в аукционе представило недостоверную информацию относительно ранее полученного опыта на выполнение работ, в связи с чем общество не соответствовало требованиям, предъявляемым к участникам закупок и предусмотренным статьи 31 Закона №44-ФЗ», - рассказали в суде.

Суд признал установленные прокуратурой обстоятельства надлежащими доказательствами и пришел к выводу о наличии факта нарушения при проведении конкурса правил, установленных статьей 31 Закона №44-ФЗ, что привело к искажению результатов при подсчете баллов, повлекшему за собой неправильное определение победителя.

Решение по делу №А52-1543/2023 в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленный законом срок.