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Водители пробивают шины на трассе в Островском районе из-за ямы на мосту

Водители свыше десятка автомобилей пробили шины, попав в яму на трассе в Островском районе. Об этом сообщается в группе «Подслушано в Себеже» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Подслушано в Себеже» / «ВКонтакте»

«Ехали из Петербурга в Себеж отдохнуть, попали в неприятную ситуацию. В Островском районе на 361-м километре на мосту через реку Синяя попали левым передним колесом в огромную яму, из-за чего мгновенно разорвало колесо. На некоторое время машина стала неуправляемой, но, к счастью, удалось остановиться на обочине», - рассказал автор публикации.

Водитель уточнил, что на тот момент не только он оказался в такой ситуации: одновременно колеса меняли на трех автомобилях.

«Мы вызвали ГАИ, всё зафиксировали как положено. Сотрудник ДПС сказал, что мы 10-ые позвонившие с подобной ситуацией. Яма появилась далеко не сегодня», - добавил мужчина.