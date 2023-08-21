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Жителя Пыталовского района привлекают к уголовной ответственности за нетрезвое вождение

В Пыталовском районе возбудили уголовное дело в отношении местного жителя за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Днем 24 июля мужчина, который уже привлекался к административной ответственности и не имел права управления транспортным средством, вновь сел за руль мопеда. Его остановили сотрудники ГИБДД на улице Песчаной в деревне Гавры Пыталовского района. Освидетельствование показало, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ход и результаты расследования уголовного дела прокуратура района взяла на контроль.