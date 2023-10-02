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Пскович перепродал купленный автомобиль и не вернул деньги владельцу

Пскович перепродал купленный автомобиль и не вернул деньги владельцу. Дело направлено в суд, сообщили Псковской Ленте Новостей в городской прокуратуре.

Мужчина нашел в Сети объявление о продаже автомобиля и предложил продавцу купить автомобиль в рассрочку. Получив товар, автомобиль в скором времени был им перепродан, однако деньги собственнику автомобиля мошенник не передал, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб.

Пскович обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба). Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.