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Нетрезвый гдович угнал и разбил чужой автомобиль

Жителя Гдовского района приговорили к ограничению свободы за угон автомобиля (часть 1 статьи 166 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Подсудимый в сентябре убедился, что за ним никто не наблюдает, и при помощи гвоздя завёл двигатель, после чего в нетрезвом состоянии начал движение. Управляя автомобилем во дворе дома, мужчина столкнулся с деревом, в результате чего транспортное средство получило механические повреждения.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью. На него возложили наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год: не покидать место жительства с 23:00 до 6:00, не выезжать за пределы Гдовского района, не изменять место жительство или пребывания без согласия специализированного государственного органа.