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Уголовные дела возбуждены по итогам противоугонной акции «Авто-VIN» в Псковской области

На территории Псковской области полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие «Авто-VIN» с целью стабилизации оперативной обстановки по линии борьбы с хищениями автотранспортных средств. В ходе проведения акции возбуждено несколько уголовных дел. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Кроме того, сопутствующими целями противоугонной акции стали предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений данного вида, в том числе транснационального характера, а также задержание разыскиваемых автомобилей, в том числе находящихся в международном розыске, установление нарушителей и преступных групп, причастных к хищению, контрабанде и легализации похищенного автотранспорта.

Учитывая приграничное положение региона, полицейские уделяли особое внимание проверке ТС с иностранными регистрационными знаками.

В режиме реального времени проводили проверки по учетам Интерпола транспортных средств с государственными регистрационными знаками Республики Беларусь, Латвии, Германии, Эстонии, Армении, Сербии и других государств.

Проверялись места хранения автотранспорта, проверено около 300 машин, выявлены автомобили, у которых достоверность предоставленных документов, а также идентификационный номер транспортного средства, вызывают сомнение в подлинности. По данным фактам проводятся проверки.

За время проведения мероприятия возбуждено два уголовных дела по факту угона, а также по факту подделки водительского удостоверения.

Во взаимодействии с подразделениями Псковской таможни по базе данных Генерального секретариата Интерпола осуществлены проверки автомобилей, прошедших таможенное оформление и ввезенных на территорию РФ в режиме «временный ввоз».