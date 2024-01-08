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Три человека погибли в ДТП в Псковской области за прошедшую неделю

1256 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения пресекли сотрудники Госавтоинспекции в Псковской области за период с 1 по 8 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД выявили 34 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержали 5 водителей.

За данный период на территории области зарегистрировали 20 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 26 человек получили травмы различной степени тяжести, три человека погибли.