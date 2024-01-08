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Утонувшую после дрифта на Великой Audi достали из воды. ВИДЕО

Автомобиль Audi, на котором устроили дрифт по льду реки Великой в деревне Устье, достали из воды. Об этом сообщил дайвер Роман Спицын (дайв-центр «КАЛИПСО») на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото / видео здесь и далее: Роман Спицын / «ВКонтакте»

«Морозы отступили, и мы решили быстренько закончить историю с этой уже нашумевшей чёрной Audi», - написал он.

Ранее сообщалось, что дрифтер катался по льду реки Великой в Псковской области и утопил свой автомобиль 7 января. Произошедшее очевидцы снимали на видео.

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Напомним, в ряде районов Псковской области действует запрет выезда на лед. За нарушение предусмотрена административная ответственность.