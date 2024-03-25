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Нетрезвых водителей выявили в Псковской области

Нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, выявили на территории Печорского и Палкинского районов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В деревне Новая Уситва Палкинского района ночью 23 марта инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль Opel. Выяснилось, что этим транспортным средством управлял житель поселка Палкино 1982 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Еще одного нетрезвого водителя полицейские выявили вечером 22 марта в Печорском районе. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

«В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности», - напомнили в пресс-службе ведомства.