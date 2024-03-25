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Судимый за мошенничество таксист в Пскове обокрал студентку из Петербурга

42-летний таксист в Пскове обокрал студентку из Санкт-Петербурга. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском ЛО МВД России на транспорте.

Фото: Псковский ЛО МВД России на транспорте

Девушка обратилась к полицейским и рассказала, что перед посадкой на поезд она обнаружила пропажу ноутбука и внешнего портативного диска. Она пояснила, что в последний раз личные вещи видела в такси, в котором ехала до железнодорожного вокзала города Пскова.

Транспортные полицейские выяснили, что заявительница пыталась неоднократно связаться с водителем популярного сервиса, чтобы вернуть своё имущество, но в ответ слышала, что ничего в салоне автомобиля не обнаружено.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции установили личность водителя такси, который причастен к краже. Им оказался местный житель, неоднократно судимый за мошенничество.

Мужчина признался, что видел, как потерпевшая оставила личные вещи, но решил присвоить их себе. Общая сумма ущерба составила порядка 49 тысяч рублей.

Ноутбук и внешний накопительный диск изъяты и будут возвращены владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

В отношении таксиста избрана мера пресечения – подписка о невыезде.