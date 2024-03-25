Два автомобиля мешают движению в центре Пскова

Полосу для движения транспорта закроют на участке улицы Красноармейской в Пскове с 18 марта

Привокзальная площадь псковского аэропорта закрывается для автотранспорта

В Пскове продлили ограничение движения автомобилей на участке улицы Крупской

Участок Красноармейской набережной в Пскове закроют для движения до 1 июля