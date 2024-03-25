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Росгвардейцы задержали нетрезвого великолучанина, управлявшего автомобилем без прав

29-летнего жителя Великих Лук, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и не имея водительского удостоверения, задержали в Новосокольниках сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

5 апреля около 20:00 на улице Первомайской росгвардейцы обратили внимание на автомашину, водитель которой совершал опасные маневры на проезжей части и нарушал правила дорожного движения.

Сотрудники вневедомственной охраны остановили автомашину и задержали мужчину, который находился за рулем с признаками алкогольного опьянения и не имел водительского удостоверения.

Для дальнейшего разбирательства задержанного передали сотрудникам ГИБДД.